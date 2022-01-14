Сильний вітер знеструмив низку населених пунктів Львівщини

13 січня сильний вітер знеструмив 16 ліній електропередач на Львівщині. Через це 38 населених пунктів залишились без світла. Про це йдеться у Facebook ПАТ «Львівобленерго».

Хутовини та сильний вітер стали причино знеструмлення на Львівщині. Станом на 10:00 год. повністю без світла залишились 38 населених пунктів та 24 – частково.

Знеструмлені такі пункти: у Західному районі електричних мереж (Городоцька, Яворівська частина); Центральний РЕМ (Пустомитівська, Перемишлянська, Жидачівська частина); Північному РЕМ (Червоноградсько-Сокальська частина); Східному РЕМ (Бродівська частина); Південному РЕМ( Сколівська частина); Карпатському РЕМ (Старосамбірська частина).

Наразі 28 аварійних бригад «Львівобленерго» працюють, аби повернути світло до знеструмлених населених пунктів.

Реклама партнерів

Через складні погодні умови мешканцям Львівщини нагадали правила безпеки: не наближайтесь до місця обриву лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів. Відходити з небезпечної зони потрібно «гусячим кроком» – зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної і від землі та пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками.

Негайно викличте аварійну бригаду «Львівобленерго» за номером: 0-800-30-15-68. Телефон працює цілодобово, дзвінки безкоштовні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.