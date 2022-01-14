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Львівські студенти виступають з вертепом на Донеччині

Ольга Денисяка

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Студенти Українського католицького університету Львова виступають з різдвяними вертепами в прифронтових містах Донеччини. Про це йдеться у Facebook Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації.

На Схід України приїхали 34 студенти львівського вишу. Дехто відвідав прифронтові громади, зокрема і Авдіївку, не вперше. Протягом кількох днів львівська молодь з вертепом побувала у Верхньоторецькому, Нью-Йорку, Торецьку, Олександро-Калиновому, а ще планують виїзд до Красногорівки та Маріуполя.

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«Вбрані в ошатні тематичні костюми, львів’яни співали колядки, водили хороводи, знайомлячи місцевих мешканців з українськими національними традиціями та даруючи перехожим гарний настрій», – йдеться в повідомленні.

Такі колоритні виконавці у прифронтовому місті – рідкість, тому авдіївці з цікавістю зустріли вертеп.

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