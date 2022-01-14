Як застосовувати кондиціонер для білизни, коли перете руками

Дбайливе ставлення до речей, особливо до делікатних, змушує нас прати вручну. Ви одна з таких людей? Тоді вам знайома ситуація, як важко отримати потрібний результат за мінімального впливу на тканину. Звісно, так можна дбайливо очистити білизну від бруду, але як надати їй свіжості, м’якості та приємного аромату?

У пригоді завжди стануть спеціальні засоби для прання, зокрема кондиціонер для білизни. Саме добрий ополіскувач запобігатиме вимиванню кольору, ефективно пом’якшить тканину й прибере неприємні запахи.

Ми звернулися до експертів бренду Lenor, щоб дізнатися, як правильно використовувати кондиціонер у разі прання руками.

Різниця кондиціонування білизни за автоматичного та ручного прання

Машина-автомат. Кожен виробник товарів маркує свої продукти спеціальними позначками й зазначає в інструкції, як використовувати засіб безпечно та ефективно.

Здебільшого кондиціонери заливають у спеціальний відсік автоматичної пральної машини. Тут все просто: відміряєте необхідну кількість рідини за допомогою мірного ковпачка, додаєте у відсік і виставляєте потрібний режим. Пральна машина автоматично використовує засіб на передостанній стадії циклу, перед віджиманням білизни. До речі, кондиціонер зветься ще й ополіскувачем, тому що він застосовується на етапі полоскання.

Ручний спосіб. Як же пом’якшити светр чи гіпюрову блузку, коли перете руками? Застосовуйте кондиціонер як і за автоматичного режиму. Спочатку виперіть речі, потім гарненько відіжміть. Вимийте таз і наберіть чистої води. Влийте третину ковпачка ополіскувача у 10–15 літрів. Занурте речі у розчин і залиште на 15 хвилин. А далі обіжміть і правильно повісьте сушитися. Зауважимо, що полоскати білизну після замочування у кондиціонері немає потреби.

Обирайте перевірені універсальні засоби

Якому кондиціонеру надати перевагу за ручного прання? Експерти рекомендують використовувати перевірені універсальні засоби, як-от кондиціонер Lenor. Обирайте будь-який аромат чи застосовуйте гіпоалергенні кондиціонери без ароматизаторів.

У будь-якому разі ручне прання потребує пом’якшувача для білизни так само, як і прання в автоматичному режимі. Купуйте засоби від брендів з доброю багаторічною репутацією. Так ви будете певні: ваші зусилля й турбота про комфорт сім’ї обов’язково оцінять. Речі тішитимуть свіжістю, м’якістю та приємним ароматом.

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