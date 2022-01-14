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Авіарейс до Львова став найпопулярнішим в Україні 

Ірина Марчук

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На початок 2022 року найпопулярнішими авіарейсами всередині країни стали маршрути: «Київ – Львів», «Київ – Одеса» та «Київ – Дніпро». Про це повідомляє Avianews.com.

Найпопулярніший рейс «Київ-Львів» виконується 39 разів на тиждень. Наразі його обслуговують відразу чотири авіаперевізники: Windrose («Роза Вітрів»), Air Ocean Airlines, «Мотор Січ» та Bees Airline.

На другому місці – «Київ-Одеса». Авіакомпанії пропонують 26 вильотів на тиждень. На третьому місці – «Київ-Дніпро» із частотою 25 рейсів на тиждень.

Четверте місце посів маршрут «Київ-Запоріжжя». Частота його польотів становить 20 разів на тиждень. П’яту сходинку займає«Київ-Харків» (14 разів на тиждень), а шосту – «Київ-Івано-Франківськ» (9 рейсів на тиждень).

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Інші маршрути на Львів також користуються попитом. Зокрема, маршрут «Львів-Запоріжжя» та «Львів-Харків», які здійснює Air Ocean Airlines. Частота з обох напрямків складає 2 вильоти на тиждень.

Додамо, що Ірландський лоукост перевізник Ryanair у січні 2022 року тимчасово припиняє деякі рейси зі Львова. Зокрема, йшлось про 6 міжнародних рейсів.

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