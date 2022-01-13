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У 8-й лікарні Львова відкрили відділення щелепно-лицевої хірургії

Ірина Марчук

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У 8-й міській лікарні Львова, що на вул. Навроцького, відкрили відділення щелепно-лицьової хірургії. Про це повідомляє Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова на своїй сторінці у Facebook.

«Новий напрямок у Південній частині Львова дасть змогу оперативно реагувати на звернення пацієнтів. Лікарі щелепно-лицевої хірургії надають цілодобову ургентну та планову допомогу при всіх патологіях щелепно-лицевої ділянки: запальних процесів, травматичних пошкоджень та косметологічних вад обличчя», – зазначили у закладі.

Відтепер, у відділенні зможуть видаляти зуби при складних випадках, робити операції на щелепі, проводити пластику обличчя після травми, переломах, вивихах чи невдалих операцій, усувати зовнішні дефекти, лікувати запальні процеси та займатись естетичною хірургією.

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Лікарі уже встигли провести першу операцію. Пацієнт отримав складні множинні переломи лицевого черепа у ДТП, і медикам вдалося його відновити.

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