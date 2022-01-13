Ракета SpaceX виводить український супутник на орбіту

У четвер, 13 січня, о 17:30 за київським часом запланований запуск ракети Falcon 9 компанії SpaceX – ракета буде носієм для українського оптичного супутника Січ-2-30. Пише Українська правда.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Початок трансляції запуску запланований на 17:15 за київським часом. Запуск має відбутись з бази Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді. Передбачається, що відділення супутника від ракети та вихід на орбіту має відбутися о 18:50 за Києвом.

Супутник Січ-2-30 призначений для отримання цифрових фото поверхні Землі у видимому та ближньому інфрачервоному діапазоні: 0,51-0,59 мкм (зелений), 0,61-0,68 (червоний), 0,80-0,89 (ближній ІЧ) та 0,51-0,90 (панхром).

Крім цього, супутник використають для моніторингу іоносфери. У Держкосмосі раніше розповідали, що цей супутник – модифікація Січ-2, запущеного у 2011-му. Його загальна маса – близько 210 кг, із них – 40 кг корисного навантаження.

При цьому, роздільна здатність – приблизно 6,1 м при ширині смуги знімання приблизно 36,5 км. Накопичувач для даних – 10 Гб. Розробку супутника Січ-2-30 розпочали 2017 року на Конструкторському Бюро Південне ім. М. К. Янгеля. На бюро його конструювали, тестували та підготували до запуску.