Повернення бейсболок або шість випадків, коли телешоу запускало тренд в одязі

Модні тенденції є продуктом суспільства, тож не дивно, що саме телебачення стало причиною виникнення одних із найвідоміших модних тенденцій станом на сьогодні.

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Хіт-шоу «Спадщина» (Succession) — один із найновіших і відомих прикладів. Розкішні бейсболки, які носять кілька основних гравців, спричинили бум продажів серед головних уборів, і це далеко не перше шоу, яке вплинуло на модні тенденції серед глядачів.

Джеррі — «Сайнфелд» (Seinfeld)

«Сайнфелд» став популярною комедією через багато причин, наприклад через наявність сильного жіночого персонажа Лоррейн та використання комедії для вирішення таких делікатних питань, як расизм та залежність від азартних ігор . Проте почуття моди Джеррі Сайнфельда згадується в шоу досить рідко.

«Нормкор» — це назва стилю Джеррі. Його сорочки на ґудзики, сині джинси та чисті білі кросівки створювали образ, який все ще успішний у сучасному світі моди, хоча навряд чи це було наміром актора. Він просто хотів показати нормального хлопця з Нью-Йорка, але, схоже, цей «нормальний стиль» підійшов багатьом.

Також слід згадати його сусіда Джеррі Космо Крамера, чий асортимент сорочок для боулінгу та химерні зачіски також справили враження на глядачів.

Пальто, костюм та картуз — «Гострі картузи» (Peaky Blinders)

Бірмінґем навряд чи можна назвати модним центром Великобританії, але один із його найвідоміших синів започаткував модну тенденцію, яка не здає позиції навіть через вісім років після виходу першого епізоду.

Кілліан Мерфі грає гангстера Томмі Шелбі в популярному серіалі «Гострі картузи» — суворій драмі, дія якої відбувається в диму та тумані Бірмінґема 1920-х років. По Томмі не скажеш, що він типовий гангстер: його не так просто вивести з себе й зазвичай він себе поводить спокійно та виважено, що відображається і в його одязі. Його довге темне пальто свідчить про авторитет, бездоганний костюм-трійка відбиває його контрольовану поведінку, а картуз є символом його робочого походження.

Повний образ коштує дорого, тому люди часто просто вибирають лише пальто чи картуз, але й цього іноді достатньо, щоб передати деяку частину елегантності Томмі. Ця тенденція, схоже, може стати частиною британської модної сцени.

Вуличний стиль — «Принц із Беверлі-Гіллз» (Fresh Prince of Bel Air)

Яскраві поєднання кольорів та масивні кросівки: вуличний стиль існував задовго до того, як «Принц» потрапив на наші екрани на початку 90-х, але персонаж Вілла Сміта зробив його мейнстрімом.

Його сміливі сорочки, прикраси та головні убори надихали глядачів копіювати його образ, і тепер, через 30 років, є навіть вінтажна колекція, яка також привертає увагу сьогоднішньої молоді.

Шоу також славилося вбранням, яке носили його жіночі персонажі, наприклад, строгими діловими костюмами, так що це справді стало джерелом натхнення для обох статей.

Бен Ваятт — «Парки та зони відпочинку» (Parks and Recreation)

Коли вперше вийшов фільм «Парки та зони відпочинку», його гумор та персонажі зачарували широку аудиторію, і він швидко став комедійним хітом.

Про шоу не часто говорять у модних колах, але Бен Вятт — виняток. Не маючи ніяких особливостей в зовнішності, він зачаровує своїм «щоденним» виглядом: картаті сорочки, класичні костюми та стильні жакети.

Можливо, це не найочевидніша модна заявка, але цей стиль для себе обрали мільйони чоловіків у всьому світі.

Зшитий на замовлення костюм і нагрудна хустина — «Божевільні» (Mad Men)

Костюми вже давно відіграють велику роль у культурі розваг: найвідомішим прикладом є Джеймс Бонд, який п’є мартіні в одному з них, а популярна юридична драма «Suits» навіть була названа на честь класичного чоловічого одягу.

І, все-таки, Дон Дрейпер із «Божевільних» додав у цей стиль свій особистий шарм. Саме він і надихнув авторів на створення безлічі посібників штибу «Як одягатися, як Дон Дрейпер».

Хоч він не приніс у чоловічу моду нічого нового чи авантюрного, він повернув «класичний» образ назад у моду. Його звужені костюми підкреслюють плечі, надаючи йому дуже мужнього вигляду. Він показав, що носити костюм може бути водночас розумно та круто, й надихнув нове покоління на вибір цього стилю на ділових зустрічах і весіллях.

Стрінґер Белл — «Дроти» (The Wire)

Стрінгер Белл є лідером у ситуаціях, коли справа доходить до універсальності. Гангстер із Балтімора, якого майстерно грає Ідріс Ельба, виглядає однаково добре в толстовці з капюшоном і в діловому костюмі, тож його шанувальники мають на вибір, який із образів копіювати.

Актору пророкують роль наступного Джеймса Бонда — першого чорношкірого. Якщо йому це вдасться, він зможе не лише показати відмінні акторські здібності, але чудове почуття стилю.