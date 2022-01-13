ОСТАННІ НОВИНИ

Дім Франка визнали одним із кращих слов'янських музеїв

Ольга Денисяка

|

Музей Дім Франка отримав спеціальну нагороду «За лідерство» Міжнародної премії «Živa Award» («Жива»). Про це у Facebook повідомив директор музею Богдан Тихолоз.

Нагородження відбулось 12 січня у Белграді в Сербії. Дім Франка став першим українським музеєм, що увійшов до списку переможців цієї престижної премії.

«Запам’ятайте цей день: Белград, 12 січня 2022 року: Музей Івана Франка #ДімФранка – на музейному олімпі слов’янського світу, серед найкращих слов’янських музеїв! Він став першим серед українських музеїв, що увійшов до списку переможців цієї престижної премії, яку присуджують Forum slovanskih kultur / Forum of Slavic Cultures та Європейська музейна академія (EMA)», – йдеться в повідомленні.

Реклама партнерів

Як повідомили в Львівській ОДА, мета премії «Жива» для найкращого слов’янського музею та найкращого об’єкта культурної й природної спадщини зі слов’янських країн – це виявити, заохотити, активізувати й нагородити експерименти, проєкти та практики в музейному секторі слов’янських країн, що вписуються в культурні та географічні межі європейського контексту.

«За віддане керівництво  та чітку місію, засновану на спадщині одного з найкращих слов’янських письменників,  музей виокремлено як приклад найкращої практики музейного менеджменту валоризації культурної спадщини», – зазначено у нагороджувальному дипломі.

Додамо, що музей Івана Франка у Львові відкрили у 1940 році у будинку №150/152 на однойменній вулиці. У ньому протягом 1902-1916 років жив сам Каменяр зі сім’єю.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook/Богдан Тихолоз

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів