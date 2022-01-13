Дім Франка визнали одним із кращих слов'янських музеїв

Музей Дім Франка отримав спеціальну нагороду «За лідерство» Міжнародної премії «Živa Award» («Жива»). Про це у Facebook повідомив директор музею Богдан Тихолоз.

Нагородження відбулось 12 січня у Белграді в Сербії. Дім Франка став першим українським музеєм, що увійшов до списку переможців цієї престижної премії.

«Запам’ятайте цей день: Белград, 12 січня 2022 року: Музей Івана Франка #ДімФранка – на музейному олімпі слов’янського світу, серед найкращих слов’янських музеїв! Він став першим серед українських музеїв, що увійшов до списку переможців цієї престижної премії, яку присуджують Forum slovanskih kultur / Forum of Slavic Cultures та Європейська музейна академія (EMA)», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомили в Львівській ОДА, мета премії «Жива» для найкращого слов’янського музею та найкращого об’єкта культурної й природної спадщини зі слов’янських країн – це виявити, заохотити, активізувати й нагородити експерименти, проєкти та практики в музейному секторі слов’янських країн, що вписуються в культурні та географічні межі європейського контексту.

«За віддане керівництво та чітку місію, засновану на спадщині одного з найкращих слов’янських письменників, музей виокремлено як приклад найкращої практики музейного менеджменту валоризації культурної спадщини», – зазначено у нагороджувальному дипломі.

Додамо, що музей Івана Франка у Львові відкрили у 1940 році у будинку №150/152 на однойменній вулиці. У ньому протягом 1902-1916 років жив сам Каменяр зі сім’єю.

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Фото: Facebook/Богдан Тихолоз