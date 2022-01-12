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Загиблим на Донбасі військовим виявився 28-річний житель Миколаївської області

Аліса Белей

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У вівторок, 11 січня, у в зоні проведення бойових дій на Донбасі від ворожої кулі загинув 28-річний старший солдат Віктор Кучеренко із 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Про це повідомили у Баштанській райдержадміністрації.

11 січня російські окупанти один раз порушили режиму припинення вогню. Зокрема, у бік Новотошківського противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У результаті обстрілу з боку проросійських бойовиків у районі Новотошківського, що в Попаснянському районі Луганської області, загинув старший солдат Кучеренко Віктор Геннадійович.

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Віктор Кучеренко мав 28 років. Народився хлопець у селі Антонівка Новоодеського району Миколаївської області. До служби проживав разом з батьками у Новолазарівці Казанківського району Миколаївської області.

Навчався в Новолазарівській школі, а згодом у Казанківській гуманітарній гімназії та закінчив Казанківське СПТУ.

«За характером спокійний, веселий, добрий, врівноважений та розсудливий. Добросовісний, відповідальний, душа компаній. Учасник антитерористичної операції в зоні АТО, де отримав звання учасника бойових дій. Бувши патріотом, підписав контракт та служив в лавах Збройних Сил України в 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді», – йдеться в повідомленні.

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Фото: Новинарня, censor

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