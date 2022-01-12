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У Львові, Винниках та Брюховичах 13 січня не буде світла: адреси

Аліса Белей

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У четвер, 13 січня, через проведення ремонтних робіт без електропостачання будуть кілька вулиць Львова, Винників та Брюховичів. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Так, із 08:00 до 17:00 без світла у Львові залишились мешканці таких вулиць:

  • Балкова – 10, 16, 16а, 18, 4, 6, 6а;
  • Бродівська – 1;
  • Буська – 3, 4, 4а, 5, 6, 9;
  • Золочівська – 4;
  • Старознесенська – 1, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 118а, 120, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 1а, 1б, 1в, 21, 21а, 23, 28, 29, 29а, 3, 30, 31, 31А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41а, 42, 42а, 43, 43а, 43Б, 44, 46, 47, 48, 49, 49а, 49б, 5, 50, 51, 52, 53, 53а, 55, 56, 57, 58, 59, 5а, 60, 60а, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 7, 72, 72А, 74, 74а, 78, 78а, 79, 80, 80а, 82, 84, 84б, 84в, 86, 88, 88а, 88б, 88в, 88г, 9, 90б, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98;
  • Горобинова – 17;
  • Житня – 1, 11, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 9, 9а;
  • Тиха – 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9;
  • Шкільна 1, 22а.

Також із 08:00 до 17:00 світла не матиме частина Винників. Зокрема, мова йде про такі вулиці:

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  • Виноградна – бічна;
  • Криницького – 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9;
  • Розливка – 2, 3, 4, 6;
  • Соборності – 1, 10, 10а, 12, 12а, 16, 16а, 18, 18а, 22, 24, 24а, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а, 8б;
  • Стрілецька –4, 4 б, 6, 8;
  • Стуса – 31.

Не оминуть знеструмлення й жителів Брюховичів. Так, із 08:00 до 17:00 без світла залишились мешканці таких вулиць:

  • Арктична 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 27б, 28, 29, 29а, 3, 30, 31, 32/34, 35, 36, 37, 4, 41а, 42, 44, 46, 47, 47а, 47б, 47в, 48, 49, 4а, 5, 50, 52, 54, 58, 5а, 6, 61, 67, 7, 7а, 8, 9;
  • Арктична – бічна 1, 10, 10а, 11, 11а, 12а, 13, 13а, 15, 15а, 1а, 2, 28а, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а;
  • Бурштинова – бічна;
  • Волошкова – 1;
  • Далека – 1, 2;
  • Долинна – 1;
  • Кліматична – бічна 6;
  • Листяний Проїзд – 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а бічна;
  • Медова – 1, 5;
  • Прилуцька – 24 б;
  • Проліскова – 15, 17, 17а, 19, 21, 21а, 21а, 4, 4а, 7, 7в;
  • Пшенична – 10, 10а, 11, 13а, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9;
  • Соколина – 16;
  • Шкільна – бічна;
  • Арктична – бічна.

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Фото – з мережі Інтернет

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