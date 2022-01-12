У Львові водій з перевищеною в 12 разів нормою алкоголю вчинив ДТП

Ввечері 11 січня на вулиці Пасічній у Львові нетверезий водій вчинив ДТП. Кількість алкоголю в його крові перевищувала допустиму норму в 12 разів. Про це йдеnься у Facebook патрульної поліції Львівщини.

Аварія сталась близько 21:00 год. на вулиці Пасічній. Водій автомобіля Jeep повідомив у поліцію, що під час руху його вдарив автомобіль Ford і не зупинився.

Патрульні знайшли Ford на вулиці Джорджа Вашингтона. У нього виявили ознаки алкосп’яніння і прилад Drager показав результат – 2,23 проміле. Тобто доза алкоголю в крові водія перевищувала норму в 12 разів, оскільки допустима кількість – 0,2 проміле.

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На порушника склали три протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Того ж вечора у Львові сталась ще одна ДТП з нетверезим водієм. На вулиці Василя Симоненка водій Volkswagen наїхав на припаркований автомобіль Kia.

На 45-річного винуватця винесли постанову за порушення ПДР та склали протокол за ДТП. Також у нього виявили ознаки алкосп’яніння, однак від перевірки він відмовився. На львів’янина склали протокол за керування транспортним засобом в стані, який розглядатиме суд.

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