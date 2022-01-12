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У Львові помер відомий музикант з ВІА «Смерічка» Ігор Лесько

Аліса Белей

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У середу, 12 січня, у Львові на 66 році життя помер відомий музикант, ударник ВІА «Смерічка» та рок-гурту «Лесик Band» Ігор Лесько. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Михайло Маслій.

«Він був душею мистецьких компаній, веселуном, реготуном і дотепником. А яким життєлюбом», – написав Михайло Маслій.

Причина смерті музиканта наразі невідома.

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Довідка. Народився Ігор Лесько (псевдонім «Марціфал») 15 квітня 1955 року. Був учасником ВІА «Ватра» (у першому складі «Ровесник») та з 1979 до 1988 року ВІА «Смерічка» Назарія Яремчука, а з листопада 1992 року – ударником львівського гурту «Лесик Band». 

Нагадаємо, торік у квітні у Львові вбили лідера гурту «Лесик Band» Олександра Дацюка.

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Фото: AIik Olisevych, Михайло Маслій

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