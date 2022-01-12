На Львівщині прогнозують дощі

На четвер, 13 січня, на дорогах Львівщини буде ожеледиця. Вдень місцями пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с, повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

За даними Sinoptik, ввечері 13 січня у Львові очікується незначний дощ. Ще вранці буде 5-7 градусів морозу, але на ніч потепліє до +2.

На п’ятницю, 14 січня, у місті прогнозують до 3 градусів тепла, а ввечері знову дощитиме.

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У горах Львівщини прогнозують до 12 градусів морозу і незначний сніг.

В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадують, що не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.

Водночас, усіх водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, львів’яни можуть повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

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