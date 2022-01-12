ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині прогнозують дощі

Андрій Котенський

|

На четвер, 13 січня, на дорогах Львівщини буде ожеледиця. Вдень місцями пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с, повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

За даними Sinoptik, ввечері 13 січня у Львові очікується незначний дощ. Ще вранці буде 5-7 градусів морозу, але на ніч потепліє до +2.

На п’ятницю, 14 січня, у місті прогнозують до 3 градусів тепла, а ввечері знову дощитиме.

Реклама партнерів

У горах Львівщини прогнозують до 12 градусів морозу і незначний сніг.

В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадують, що не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.

Водночас, усіх водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, львів’яни можуть повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів