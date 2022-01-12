Часті бустерні щеплення проти COVID-19 можуть бути шкідливими

Регулярні бустерні щеплення проти COVID-19 можуть послабити імунну систему і втомити людей.Про це заявили у Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) на брифінгу 11 січня, повідомляє УП.Життя з посиланням на Bloomberg.

«Бустери можна зробити один раз, можливо двічі, але це не те, що потрібно повторювати постійно», – сказав керівник відділу біологічних загроз здоров’ю та стратегії вакцин EMA Марко Кавалері.

Натомість необхідно залишати між програмами ревакцинації більші інтервали і прив’язувати їх до настання холодів, рекомендує він.

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У ЄС наголошують на цьому, оскільки деякі країни планують повторні ревакцинації для захисту від нового COVID-штаму Омікрон.

Зокрема, у 2022 році Ізраїль став першою країною, яка ввела 2 бустерну, тобто загалом 4 вакцину людям віком 60+ років.

У Туреччині дозволили робити 5 щеплення людям, які до цього торимали 2 дози Sinovac і ще 2 дози BioNTech.

А Велика Британія заявила, що бустерні щеплення забезпечують хороший рівень захисту, і наразі немає необхідності робити їх повторно.

Нову вакцину проти Омікрону затвердять не раніше квітня, наголошують в EMA.

Водночас такі пероральні та внутрішньовенні противірусні препарати, як PAXLOVID і Ремдесивір зберігають свою ефективність проти нового штаму.

У компанії Merck також стверджують, що пероральна таблетка «Молнупіравір» ефективна проти Омікрону та інших варіантів вірусу.

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