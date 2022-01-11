У Києві побили та пограбували журналіста Андрія Куликова

На Різдво, 7 січня, у Києві побили та пограбували журналіста та телеведучого Андрія Куликова. Нападників затримали та взяли під варту. Про це пише Українська правда.

Правоохоронці встановили та затримали обох нападників. Ними виявилися 24-річні уродженці Миколаївської та Волинської областей.

Один з них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та незаконне зберігання наркотиків, інший – має статус обвинуваченого за крадіжки.

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За даними поліції, на проспекті Перемоги зловмисники підійшли до потерпілого та попросили цигарку. Отримавши відмову, вони побили чоловіка, відібрали три тисячі гривень, банківську картку та мобільний телефон. Тепер фігурантам загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Наразі особам повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави. Правоохоронці не називають ім’я потерпілого, але за даними джерел УП, це журналіст, теле та радіоведучий Андрій Куликов.

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У коментарі Детектору медіа Куликов зазначив, що не пов’язує напад зі своєю професійною діяльністю. Він повідомив, що перебуває в нормальному стані.

Довідка. 64-річний Андрій Куликов був переможцем конкурсу «Золоте перо» в номінації «Краща суспільно-політична програма телебачення» (у 20211-му), в також, серед нагород, були двічі «Телетріумф» у номінації «Ведучий/ведуча ток-шоу» (у 2013 і 2011 роках).

В журналістиці – з 1979 року. Працював на BBC, 1+1, Новому каналі, з 2007 року вів ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV. У 2013 році заснував онлайн-проєкт «Громадське радіо», яке згодом отримало кілька ефірних частот у різних регіонах України.

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Фото: theukrainians