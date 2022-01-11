Помер президент Європарламенту Давід Сассолі

У вівторок, 11 січня, у лікарні помер президент Європейського парламенту Давид Сассолі, йому було 65 років. Про це пише Українська правда.
Сассолі помер вранці 11 січня у лікарні в італійському муніципалітеті Авіано.
10 січня Європарламент підтвердив, що італійський лівоцентристський політик перебуває в лікарні в Італії з 26 грудня.
У заяві йшлося про те, що госпіталізація була необхідна у зв’язку з серйозним ускладненням через дисфункцію імунної системи.
Сассолі був депутатом Європарламенту з 2009 року.
Додамо, що раніше Давид Сассолі розповів про те, що його пневмонія була викликана «хворобою легіонерів», але висловив сумнів, що міг заразитися в парламенті, попри нещодавню історію спалахів в установі.
Довідка. Легіонельоз (хвороба легіонерів) – особливо небезпечне інфекційне захворювання, що викликається збудником Legionella pneumophila та характеризується ураженням легень. Протікає з клінічними проявами тяжкої пневмонії, яка має високу летальність – 5-10%.
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Фото: euneighbours.eu
Аліса Белей