Низка вулиць Львова залишилася без води. Перелік

У вівторок, 20 січня, у Львові 20 вулиць залишилися без водопостачання через ремонтні роботи. Про це йдеться на сторінці «Гарячої лінії міста Львова» у Facebook.

Орієнтовно до 15:30 год не буде водопостачання на вулицях:

вул.Бортнянського Д – Всі будинки

вул.Братів Міхновських – Всі будинки

вул.Вернигори – Всі будинки

вул.Марка Вовчка – Всі будинки

вул.Юнаківа М ген – Всі будинки

вул.Головацького Я – Всі будинки

вул.Голубовича С – Всі будинки

вул.Декарта Р – Всі будинки

вул.Залізнична – Всі будинки

вул.Затишна – Всі будинки

вул.Квітки-Основ’яненка Г – Всі будинки

вул.Комарова В – Всі будинки

вул.Луцького О – Всі будинки

вул.Морозенка Н – Всі будинки

вул.Сорохтея О – Всі будинки

вул.Степанівни О – Всі будинки

вул.Стороженка О – Всі будинки

вул.Чоловського О – Всі будинки

вул.Щекавицька – Всі будинки

вул.Ясна – Всі будинки

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