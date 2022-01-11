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Низка вулиць Львова залишилася без води. Перелік

Вероніка Рой

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У вівторок, 20 січня, у Львові 20 вулиць залишилися без водопостачання через ремонтні роботи. Про це йдеться на сторінці «Гарячої лінії міста Львова» у Facebook.

Орієнтовно до 15:30 год не буде водопостачання на вулицях:

  • вул.Бортнянського Д – Всі будинки
  • вул.Братів Міхновських – Всі будинки
  • вул.Вернигори – Всі будинки
  • вул.Марка Вовчка – Всі будинки
  • вул.Юнаківа М ген – Всі будинки
  • вул.Головацького Я – Всі будинки
  • вул.Голубовича С – Всі будинки
  • вул.Декарта Р – Всі будинки
  • вул.Залізнична – Всі будинки
  • вул.Затишна – Всі будинки
  • вул.Квітки-Основ’яненка Г – Всі будинки
  • вул.Комарова В – Всі будинки
  • вул.Луцького О – Всі будинки
  • вул.Морозенка Н – Всі будинки
  • вул.Сорохтея О – Всі будинки
  • вул.Степанівни О – Всі будинки
  • вул.Стороженка О – Всі будинки
  • вул.Чоловського О – Всі будинки
  • вул.Щекавицька – Всі будинки
  • вул.Ясна – Всі будинки

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