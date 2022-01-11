Низка вулиць Львова залишилася без води. Перелік

У вівторок, 20 січня, у Львові 20 вулиць залишилися без водопостачання через ремонтні роботи. Про це йдеться на сторінці «Гарячої лінії міста Львова» у Facebook.
Орієнтовно до 15:30 год не буде водопостачання на вулицях:
- вул.Бортнянського Д – Всі будинки
- вул.Братів Міхновських – Всі будинки
- вул.Вернигори – Всі будинки
- вул.Марка Вовчка – Всі будинки
- вул.Юнаківа М ген – Всі будинки
- вул.Головацького Я – Всі будинки
- вул.Голубовича С – Всі будинки
- вул.Декарта Р – Всі будинки
- вул.Залізнична – Всі будинки
- вул.Затишна – Всі будинки
- вул.Квітки-Основ’яненка Г – Всі будинки
- вул.Комарова В – Всі будинки
- вул.Луцького О – Всі будинки
- вул.Морозенка Н – Всі будинки
- вул.Сорохтея О – Всі будинки
- вул.Степанівни О – Всі будинки
- вул.Стороженка О – Всі будинки
- вул.Чоловського О – Всі будинки
- вул.Щекавицька – Всі будинки
- вул.Ясна – Всі будинки
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook
Вероніка Рой