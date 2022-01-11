Як виглядає закинута казарма комплексу Фердинанда у Львові

Дослідник Urban Explorers Lviv Андрій Роюк опублікував світлини закинутої казарми-складу комплексу Фердинанда, що розташований на вулиці Городоцькій, 40 у Львові.
Комплекс давніх казарм на вулиці Городоцькій, названих на честь австрійського ерцгерцога Фердинанда, вже 174 роки використовують військові відомства різних часів.
Більшу частину комплексу спорудили за 2 роки: від 1839 по 1841 рік. Окрім головної будівлі, до складу комплексу казарм входили численні допоміжні споруди – продовольчі склади, склад амуніції, військовий манеж (манеж Віндішгреца), Кадетська школа (закрита 1882 року) тощо.
Львівській дослідник Андрій Роюк показав, як сьогодні виглядає закинута казарма-склад комплексу.
За його словами, на одному із поверхів місцями розкиданий різний військовий реманент ЗСУ – форма, кітелі, берци та велика кількість гребінців, які були виготовлені на Львівській фабриці «Овен» на початку 90-х років.
Найцікавішою знахідкою був вантажний ліфт патерностер ще Австро-угорського періоду. Ліфт – не робочий, бо двигуна на місці не має. Але механізми корзини – все це збережено чудово.
Сходова клітка у будівлі – повністю дерев’яна, як і все перекриття будівлі.
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Фото: Андрій Роюк/Urban Explorers Lviv
Вероніка Рой