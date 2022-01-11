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Де у Львові 12 січня не буде світла?

Вероніка Рой

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У середу, 12 грудня, через проведення ремонтних робіт без електропостачання буду 17 вулиць Львова. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Так, 12 січня заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Світла не з 8:00 до 17:00 год. не матимуть мешканці таких вулиць:

  • Солом’янка – 1, 10, 12, 12а, 13, 14, 14-16, 15, 15а, 16, 18, 18а, 18б, 21, 22, 24, 26, 28, 4, 4А, 6, 9, 9а, діл.18, к.н.0053;
  • Чуваська – 24-Б, 30 А, 30а, 43;
  • Городоцька, 227;
  • Кам’янецька – 1а;
  • Литвиненка – 4;
  • Любінська – 196, 44;
  • Скнилівська – 65б;
  • Тернопільська – 42;
  • Вулецька – невід;
  • Угорська – 10, 14, 2, 8;
  • Багряного I. – 32, 34, 34А, 36а, 38, 39, 44, 46, 48, 50, 52, 59А, 61, 63, 65, 7А;
  • Медведецького Ю. професора – 10, 11, 12А, 15, 15А, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8;
  • Окружна – 11, 11А, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 34, 5, 9;
  • Спокійна – 2, 4, 4А;
  • Сулими І. – 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 39, 4, 41, 9;
  • Суха – 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 7, 9;
  • Терлецького О. – 53, 55, 57.

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