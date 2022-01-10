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У МОЗ заявляють, що пластикові прозорі маски не є засобом індивідуального захисту

Вероніка Рой

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Тривалий час в Україні працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні маски. У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що вони не мають нічого спільного із засобом індивідуального захисту. Про це йдеться на сторінці МОЗ у Facebook.

У міністерстві кажуть, що про пластикові прозорі «маски» не згадуються в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила. Натомість необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот.

«Фактично, люди, які використовують такі пластикові «маски», не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту. Це пов’язано з тим, що такі засоби не щільно прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від зараження того, хто носить такі «маски», – ідеться у повідомленні.

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Відтак у МОЗ закликають працівників сфери обслуговування використовувати лише ефективні засоби індивідуального захисту.

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