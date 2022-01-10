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Суд за десять років не розглянув справу про хабарі ексначальника Держкомзему Львова

Ольга Денисяка

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Шевченківський райсуд Львова за термінами давності закрив справу щодо хабарів і зловживання службовим становищем колишнього начальника Управління Держкомзему у Львові і його заступника. Про це повідомляє Судовий репортер з посиланням на постанову від 24 грудня.

За версією обвинувачення, начальник управління Держкомзему в період з червня 2009-го по березень 2010 року отримав від десяти громадян хабарів на суму 24 090 гривень і 100 доларів.

Неправомірна вигода передавалась невеликими, як за сучасними уявленнями, сумами  – 100, 200, 500 гривень за пришвидшення розгляду та погодження документів на землю. Найбільше – 100 доларів – посадовець нібито отримав від директора ТОВ «Геодезично-будівельний стандарт» за видачу погодженого технічного завдання на виготовлення технічної документації на земельну ділянку.

Заступник начальника Держкомзему Львова у період з серпня 2009-го по листопад 2009 року, за матеріалами справи, також отримав від 13 громадян хабарів на 3 500 гривень та 50 доларів.

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Ймовірні хабарницькі дії чиновників кваліфікували за ч.2 ст.368 КК із перспективою покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років. Термін притягнення до відповідальності за ці злочини становить 10 років.

Справу з 2014-го розглядала суддя Валентина Свірідова. Ще на початку слухання цієї справи виникла проблема, бо потерпілі (хабародавці) і свідки не з’являлися до суду. З лютого 2015 року суд неодноразово доручав співробітникам поліції та спецпідрозділу СБУ встановити місцезнаходження потерпілих і свідків та примусово доставити їх у засідання для допиту.

Але, як видно із ухвал суду, одного потерпілого і трьох свідків за 7 років так і не вдалося знайти. У засіданні 23 грудня 2021 року обвинувачені попросили суд звільнити їх від кримінальної відповідальності через закінчення термінів давності і закрити справу. Прокурор не заперечував.

Ухвалюючи рішення про закриття провадження, суд скасував арешт всього майна обвинувачених. Зокрема, в ексзаступника начальника управління Держкомзему Львова під арештом були 33 970 доларів США, 2200 Євро, а також золоті злитки масою 70 грам. Також скасували арешт виробів із золота та жовтого металу, а саме підвісок, монет запонок, перснів та ін.

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