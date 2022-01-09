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На кордоні Польщею майже пів тисячі авто стоять в чергах: де найбільше

Ольга Денисяка

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У неділю, 9 січня, у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні утворилися значні черги. Наразі майже 500 автомобілів чекають, щоб потрапити до сусідньої країни. Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Станом на 15:00 год. в заторах у пунктах пропуску простоюють 495 автомобілів. Найбільше автівок у «Краківці» – 170, «Шегинях» – 155, «Грушеві» – 120 та «Рава-Руській» – 50. Водночас у пунктах «Устилуг», «Угринів» та «Смільниця» черг немає.

Причиною черг у Держприкордонслужбі називають повернення  українців закордон після новорічно-різдвяних свят.

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Крім того, для туристів без ПЛР-тестів на коронавірус біля пунктів пропуску «Краківець», «Шегині», «Рава-Руська» та «Ягодин» працюють відповідні мобільні лабораторії, що також може уповільнювати прикордонно-митний рух.

Загалом впродовж 8–9 січня на західному напрямку кордон перетнули 32,7 тисячі осіб та 7,8 тисячі транспорту.

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