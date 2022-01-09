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На Кіпрі виявили новий штам коронавірусу «Дельтакрон»

Ольга Денисяка

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На Кіпрі вчені виявили новий штам коронавірусу, який є гібридом штаму «Дельта» та швидко поширюваного нині «Омікрону». Про це повідомляє УП з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Дельтакрон» вже ідентифікували на Кіпрі у 25 пацієнтів з коронавірусом, з них 11 потрапили до лікарні, а 14 проходять лікування амбулаторно.

Доктор Леонтіос Кострикіс, який очолює групу вчених лабораторії біотехнології та молекулярної вірусології Кіпрського університету, розповів, що Deltacron має генетичне походження варіанту Delta разом з деякими мутаціями Omicron.

Він констатував, що спостерігається зв’язок між зараженням новим штамом та потребі в госпіталізації.

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Вчений зазначив, що поки мало інформації про знахідку, тому рано говорити про те, що саме ця мутація ковіду стане домінуючою. Але посилаючись на власні спостереження Кострікіс робить попередній висновок – «Дельтакрон» може бути здатним поширитися й витіснити «Омікрон».

Науковець повідомив, що зразки «Дельтакрону» були передані в базу даних GISAID (база геномів коронавірусу), що зробить їх доступними для світової наукової спільноти.

Водночас міністр охорони здоров’я Кіпру уточнив, що більше деталей про нововиявлений штам буде оприлюднено на прес-конференції наступного тижня.

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