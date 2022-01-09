На Донбасі поранили українського військового

У суботу, 8 січня, російські окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню. Під час обстрілів поранили українського військового. Про це йдеться у Facebook пресштабу ООС.

Загалом за добу зафіксували шість порушень, зокрема, п’ять порушень редиму «тиші», з яких два – із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї. Також виявили проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення.

У бік Пісків збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.В напрямку Богданівки та Кримського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Станиці Луганської російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17. Неподалік Новомихайлівки противник обстрілював позиції українських військ з мінометів калібру 82 мм, автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

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Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 07:00 год. 9 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксували. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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