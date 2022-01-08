ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян кличуть на коляди у Гарнізонний храм

Наталя Дуляба

|

9 січня, у третій день Різдвяних свят, львів’ян та гостей міста запрошують на концерт акапельного квінтету Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив настоятель храму отець Тарас Михальчук.

У неділю, 9 січня, після святкових богослужінь у Гарнізонному храмі, що на вул. Театральній, 11, відбудеться концерт церковного квінтету P&P Quintet «Дозвольте заколядувати». Початок – о 14:00 год.

У концертній програмі – живе виконання відомих українських колядок. Вірян та всіх охочих запрошують до спільної коляди і закликають не забувати про карантинні обмеження.

Реклама партнерів

Довідково: квінтет P&P Quintet дебютував у Гарнізонному храмі із молитовним співом у 2015 році. Особливістю гурту є його акапельне виконання пісень.

Керівник і баритон квінтету – Василь Гнип’юк, також до складу гурту входять Максим Сальніков (тенор), Ігор Знетиняк (тенор), Володимир Пунько (тенор) та Матвій Мельник (бас).

Дотепер P&P Quintet записав два власні альбоми з колядками та духовно-медитативними композиціями, що отримав назву «Після тиші».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото, відео: Facebook P&P Quintet, Youtube

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів