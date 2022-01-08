Львів’ян кличуть на коляди у Гарнізонний храм

9 січня, у третій день Різдвяних свят, львів’ян та гостей міста запрошують на концерт акапельного квінтету Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив настоятель храму отець Тарас Михальчук.

У неділю, 9 січня, після святкових богослужінь у Гарнізонному храмі, що на вул. Театральній, 11, відбудеться концерт церковного квінтету P&P Quintet «Дозвольте заколядувати». Початок – о 14:00 год.

У концертній програмі – живе виконання відомих українських колядок. Вірян та всіх охочих запрошують до спільної коляди і закликають не забувати про карантинні обмеження.

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Довідково: квінтет P&P Quintet дебютував у Гарнізонному храмі із молитовним співом у 2015 році. Особливістю гурту є його акапельне виконання пісень.

Керівник і баритон квінтету – Василь Гнип’юк, також до складу гурту входять Максим Сальніков (тенор), Ігор Знетиняк (тенор), Володимир Пунько (тенор) та Матвій Мельник (бас).

Дотепер P&P Quintet записав два власні альбоми з колядками та духовно-медитативними композиціями, що отримав назву «Після тиші».

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Фото, відео: Facebook P&P Quintet, Youtube