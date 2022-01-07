Як на Галичині святкували Різдво у повстанській криївці

Вояки УПА намагалися по можливості відзначати найбільші релігійні свята, передусім Різдво Христове. Про те, як святкувалося повстанцям, нині ми можемо дізнатися з їхніх спогадів. Про це пише сайт «Фотографії старого Львова».

Повстанська поштівка «З Різдвом Христовим!»

Не забуваючи українських традицій, упівці намагалися зустріти Різдво зі святвечором, колядками, подарунками, різдвяними вітальними листівками. Хоч доводилося цього дня і бої вести проти ворога.

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Провідники УПА в такі дні намагалося при нагоді прилаштувати незначні подарунки для вояків. Це могли бути тютюн, сушені фрукти, сорочки, рукавиці, шкарпетки тощо. Іноді все це запаковували, а на пакунку писали, для якого повстанця призначений подарунок.

Здебільшого цим займалася Теренова сітка ОУН і референтура жіноцтва чи Українського Червоного Хреста. Втім, історик Руслан Забілий зауважує, що організація подарунків була радше винятком, а не правилом. Частіше їх одержували поранені у шпиталях, аніж здорові стрільці.

По можливості повстанці вітали своїх рідних, коханих чи побратимів різдвяними листівками, переважно виготовленими кустарним способом (наприклад, на друкарських машинках) або в підпільних друкарнях.

Повстанська поштівка «Христос Рождається!»

Часто вони мали простенький вигляд, були прикрашені різними узорами чи нескладним малюнком з невеличким привітанням. Іноді упівці виготовляли їх у криївках, але тільки тоді коли хтось із присутніх мав хист до малювання та необхідні фарби. Він просто малював листівку на папері та розфарбовував аквареллю.

Зазвичай повстанці прагнули відсвяткувати Різдво в селах – тих, де не було радянських гарнізонів. Зайшовши до населеного пункту, вони обирали кілька хат на околиці, просили господарів готувати кутю та святкували разом із селянами. При цьому навколо села виставляли стійки, які мали стерегти, щоби до населеного пункту раптово не ввірвалися МГБісти.

Повстанська поштівка «З Різдвом Христовим!»

Дещо по-іншому Різдво відзначали у лісі чи криївці. Цього дня упівці намагалися приготувати кілька смачних страв до різдвяного столу, прикрашали ялинки, навіть робили дідуха. Під час святої вечері після загальної молитви кілька слів і побажань завжди говорив командир, потім всі молилися та сідали за святковий стіл, проглянувши попередньо всі підходи до криївки аби раптово не наскочила облава. Розважали себе чим могли: співали колядок, розповідали веселі історії зі свого життя, згадували рідних.

Яке ж Різдво без колядок? Повстанці це теж пам’ятали, тому співали їх своїм побратимам чи разом із селянами у селах Галичини. До речі, колядок співали, як давніх, так і складених повстанцями. Останні були сумними та веселими, але завжди з національно-патріотичним ухилом. У них відчувався весь драматизм повстанської боротьби. Для прикладу одна з таких:

Сині кучугури, пролягли хуртечі,

І на землю грішну опустився вечір.

Опустився тихо, щоб оголосити,

Як у Вифлиємі народивсь Спаситель.

А в криївці вогко, ні куті, ні сіна,

А в селі Святвечір, ждуть, напевне, сина.

Вийшов із криївки, тишина довкола

Лише кріс з морозом у долоні коле.

Тільки не в цей вечір, вирішив повстанець

І намерзлу зброю – в схованці зоставив.

А мороз гарцює і рипить дорога,

А у небі зорі величають Бога.

І нарешті хвіртка, а за нею хата.

Відчиняє двері: «Із Різдвом вас, тату!»

Ще хотів спитати, де старенька мати,

Як з кутків на нього – штири автомати.

Підійшов до сина батько й тихо мовив:

«Вибач, що так сталось.

Із Різдвом Христовим».

Чим були повстанські колядки для вояків УПА, досить вдало сказав сотник Мирослав Симчич:

«Скажу вам, що і повстанська коляда, і пісня були тоді й пізніше сильною духовною зброєю, часто сильнішою за кріса. Повстанські пісні не лишень підтримували дух вояків УПА у боротьбі з жорстоким ворогом, а й зберігали віру народу в незалежну Україну протягом всього часу совєтської окупації».

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Фото: «Фотографії старого Львова»