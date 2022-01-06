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У Львові помер відомий художник Остап Лозинський

Андрій Котенський

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У Львові на 38 році життя не стало художника та іконописця Остапа Лозинського. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook .

За даними Радіо Свобода, митець помер у лікарні, ймовірно від ускладнень коронавірусу.

Остап Лозинський – український художник, іконописець, голова Львівської міської громадської організації «Асоціація музеїв та галерей», викладач УКУ, куратор всеукраїнських та міжнародних виставкових проєктів, засновник галереї сучасного сакрального мистецтва Iconart.

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Фото: Наталія Гера та Духовна велич Львова

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