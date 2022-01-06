На Закарпатті розвалилася міжнародна траса Київ–Чоп. Водіїв просять оминати

На Закарпатті визнали небезпечною для проїзду міжнародну трасу Київ – Чоп (М-06). Водіїв просять оминати аварійну ділянку дороги. Відповідну інформацію поширила служба автомобільних доріг у Закарпатській області на своїй сторінці у Facebook.

Розвалена дорога приймала найбільше навантаження транзитного транспорту, зокрема вантажівок.

«Зазначені дороги в попередні роки практично капітально не ремонтувалися. Однак, через зношеність покриття та через інтенсивні опади, дощ та вологість, дуже швидко – протягом 6-12 годин – утворюються ями», – йдеться у повідомлнні.

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Над ліквідацією ям на дорозі працює п’ять бригад. Однак, ями у дощову погоду з’являються в більших обсягах, ніж її можливо ліквідувати.

«Велике прохання до учасників дорожнього руху бути обережними, звертати увагу на знаки, дотримуватися безпечної швидкості… Дороги через перевали на Н-09 (Мукачево-Івано-Франківськ-Львів) , Р-21 (Долина-Хуст) та Н-13 (Львів-Самбір) відремонтовані і без вибоїн. Тому рекомендуємо планувати поїздки в сторону Львівської та Івано-Франківської областей саме через них», – йдеться у повідомленні САД.

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