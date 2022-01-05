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У Львові врятували військового з надскладним повторним інфарктом

Наталя Дуляба

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У новорічну ніч хірурги Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, що на вул. Личаківській у Львові, врятували життя 57-річному пацієнту. В реанімацію з повторним інфарктом він потрапив після пневмонії, спричиненої коронавірусом, та супутніми ускладненнями. Про це йдеться на сторінці госпіталю у Facebook.

Лікарі військового госпіталю кажуть: історія цього пацієнта – справжнє новорічне диво. Шість годин поспіль в операційній хірурги боролися за життя 57-річного пенсіонера Міноборони.

Пацієнт у критичному стані потрапив у реанімацію серцево-судинної хірургії 31 грудня. У нього діагностували повторний інфаркт із розривом аневризми лівого шлуночка. Через розрив ділянки серця кров виходила поза камери органу у замкнутий мішок, перикард, що в будь-який момент могло призвести до смерті.

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Крім того, через прийом медикаментів у хворого була понижена здатність до згортання крові, а також нещодавно перенесена пневмонія, спричинена Covid-19. Все це підвищувало ризики оперативного втручання, проте медики пішли на ризик.

«Вже за лічені хвилини пацієнт ліг на стіл. А далі – 6 годин справжнього бою за людське життя. Протягом операції кардіохірурги зустрічались із численними викликами і ускладненнями. Організм пацієнта був дуже чутливий: було значне зниження скоротливості серця після перенесених двох інфарктів, важка коагулопатія, коли на фоні медикаментів кров не згортається, виражений спайковий процес, витончення і ослаблення стінок серця, які необхідно було ушивати, важкий післяопераційний період, повторне етапне оперативне втручання на наступну добу», – розповідають у військовому госпіталі.

Втім лікарям вдалося не лише врятувати 57-річного чоловіка, а й вчасно стабілізувати стан пацієнта і впоратися з усіма післяопераційними викликами.

«Ми зробили все від нас залежне, аби пацієнт отримав шанс продовжити жити. І його серце билося. Зараз чоловік перебуває ще в реанімації, але динаміка одужання позитивна. Сталося найсвітліше в лікарському розумінні новорічне диво – людина буде жити і буде здоровою», – каже про роботу своєї команди кардіохірург Володимир Мороз.

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