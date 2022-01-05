Посеред дороги у Львові утворилося провалля. Рух перекрито

У зв’язку з аварією на водопроводі утворилося провалля на дорозі по вулиці Короткій, 5 у Львові. У середу, 5 січня, на час ремонтних робіт не курсують тролейбуси №27 і №32 та перекрито рух. Про це йдеться на сторінці «Львівводоканалу» у Facebook.
Як пише Варта 1, ввечері 4 січня у провалля, яке утворилося на проїжджій частині, переднім колесом провалився автомобіль Renault.
Так, з 11:00 5 січня комунальники розпочали роботи з ліквідації витоку. На час робіт – з 11:00 до 17:00 – призупинено водопостачання до всіх будинків на вулицях:
- Братів Міхновських,
- Короткій,
- Стародубській,
- Шараневича.
Також на вулиці Короткій припинено рух транспорту з 11:00 до 17:00 від вул. Братів Міхновських до вул. Залізничної. Схеми об’їзду регулює поліція.
Додамо, за інформацією ЛКП «Львівелектротранс», на час ремонтних робіт не курсують тролейбуси №27 і №32.
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Аліса Белей