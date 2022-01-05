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Посеред дороги у Львові утворилося провалля. Рух перекрито

Аліса Белей

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У зв’язку з аварією на водопроводі утворилося провалля на дорозі по вулиці Короткій, 5 у Львові. У середу, 5 січня, на час ремонтних робіт не курсують тролейбуси №27 і №32 та перекрито рух. Про це йдеться на сторінці «Львівводоканалу» у Facebook.

Як пише Варта 1, ввечері 4 січня у провалля, яке утворилося на проїжджій частині, переднім колесом провалився автомобіль Renault.

Так, з 11:00 5 січня комунальники розпочали роботи з ліквідації витоку. На час робіт – з 11:00 до 17:00 – призупинено водопостачання до всіх будинків на вулицях:

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  • Братів Міхновських,
  • Короткій,
  • Стародубській,
  • Шараневича.

Також на вулиці Короткій припинено рух транспорту з 11:00 до 17:00 від вул. Братів Міхновських до вул. Залізничної. Схеми об’їзду регулює поліція.

Додамо, за інформацією ЛКП «Львівелектротранс», на час ремонтних робіт не курсують тролейбуси №27 і №32.

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