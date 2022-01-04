ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні прогнозують до 12° тепла: що на Львівщині

Ольга Денисяка

|

У середу, 5 січня, в Україні прогнозують найтепліший день – температура підніметься до 12 градусів тепла. Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Завтра в Україні очікується найтепліший день. Денна температура повітря досягне +5 та +12 градусів. Лише в східних областях та на Сумщині буде прохолодніше, +1 та +5 градусів», – написала Наталка Діденко.

Також синоптикиня попередила, що через сильні пориви вітру температура повітря відчуватиметься дещо прохолодніше.

Водочас синоптики Львівського гідометцентру прогнозують на Львівщині до 8 градусів тепла.

Реклама партнерів

Так, 5 січня в області буде хмарно, часом дощ, а ввечері з мокрим снігом. На окремих ділянках доріг буде ожеледиця. Вітер західний 9 – 14 м/с, вночі пориви до 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби становитиме 3 – 8° тепла.

6 січня – хмарно з проясненями, часом невеликий мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний 9 – 14 м/с. Температура впродовж доби становитиме від 2° морозу до 4° тепла.

7 та 8 січня також буде хмарно з проясненями, але вже без істотних опадів. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний 7 – 12 м/с. Температура вночі 2 – 4° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів