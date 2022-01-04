В Україні прогнозують до 12° тепла: що на Львівщині

У середу, 5 січня, в Україні прогнозують найтепліший день – температура підніметься до 12 градусів тепла. Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Завтра в Україні очікується найтепліший день. Денна температура повітря досягне +5 та +12 градусів. Лише в східних областях та на Сумщині буде прохолодніше, +1 та +5 градусів», – написала Наталка Діденко.

Також синоптикиня попередила, що через сильні пориви вітру температура повітря відчуватиметься дещо прохолодніше.

Водочас синоптики Львівського гідометцентру прогнозують на Львівщині до 8 градусів тепла.

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Так, 5 січня в області буде хмарно, часом дощ, а ввечері з мокрим снігом. На окремих ділянках доріг буде ожеледиця. Вітер західний 9 – 14 м/с, вночі пориви до 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби становитиме 3 – 8° тепла.

6 січня – хмарно з проясненями, часом невеликий мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний 9 – 14 м/с. Температура впродовж доби становитиме від 2° морозу до 4° тепла.

7 та 8 січня також буде хмарно з проясненями, але вже без істотних опадів. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний 7 – 12 м/с. Температура вночі 2 – 4° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

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