Працівники Бродівського лісгоспу пікетують Львівську ОДА: що вимагають?

Зранку 4 січня працівники Бродівського лісгоспу зібрались під стінами Львівської обласної державної адміністрації на мирну акцію протесту. Колектив вимагає відмінити наказ про звільнення директора підприємства Ореста Ониськіва. Про це йдеться у зверненні працівників на Facebook-сторінці БК «Бродівське лісове господарство».

На протест вийшли декілька сотень людей. Вони тримають у руках плакати з надписами: «Відмінити злочинний наказ», «Не дозволимо звільнити директора», «Ганьба злочинцям при владі».

Працівники лісгоспу вважають звільнення керівника безпідставним та незаконним. Якщо наказ про звільнення Ореста Ониськіва не скасують, колектив погрожує припинити роботу і оголосити страйк.

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«Досить цим злочинним керівникам закривати нам роти, тиснути, залякувати, тягнути час. Ми вимагали від начальника Львівського ОУЛМГ пояснення за що звільнили директора? Він не знайшов часу приїхати до нас, натомість прислав свого заступника, який або не знав відповіді на поставлені питання, або говорив «я цього не вирішую», – заявляють працівники лісгоспу.

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Фото: знімок з екрану відео-трансляції у Facebook БК «Бродівське лісове господарство».