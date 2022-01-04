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На різдвяні вихідні львів’ян кличуть на екскурсії Митрополичими садами

Вероніка Рой

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У період різдвяних свят львів’ян запрошують відвідати екскурсії Митрополичими садами Святоюрської гори. Про це йдеться на сторінці Святоюрського центру у Facebook.

Різдвяні вихідні, 8 та 9 січня, львів’яни можуть провести на пізнавальній історично-богословські екскурсії в Митрополичих садах

На відвідувачів чекає розповідь про Архикатедральний собор св. Юра, історію Митрополичих садів та прекрасний пейзаж старого Львова.

Екскурсію проведуть 8 і 9 січня о 15:00

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Тривалість – 60 хв: 40 хв – екскурсія, 20 хв – вільний час у садах

Благодійний внесок – 100 грн з особи.

Кількість місць обмежена. Щоб взяти участь в екскурсії, потрібно зареєструватися за тел.: +38 097 702 77 17 (Telegram, Viber)

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