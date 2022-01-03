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В «Краківці» затримали українця, який їхав до Польщі з набоями

Ольга Денисяка

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У неділю, 2 січня, в пункці пропуска «Краківець» у Львівській області прикордонники затримали чоловіка, який намагався везти до Польщі набої. Про це йдеться у Facebook Держприкордонслужби України.

Українець на автомобілі «Хонда» виїжджав з України через пункт пропуску «Краківець». Пикордонний собака зреагував на бардачок автівки. Оглядова група дістала з нього 57 різних набоїв – для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї.

Прикордонники повідомили про знахідку співробітників Національної поліції України.

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Фото: ДПСУ

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