В «Краківці» затримали українця, який їхав до Польщі з набоями

У неділю, 2 січня, в пункці пропуска «Краківець» у Львівській області прикордонники затримали чоловіка, який намагався везти до Польщі набої. Про це йдеться у Facebook Держприкордонслужби України.

Українець на автомобілі «Хонда» виїжджав з України через пункт пропуску «Краківець». Пикордонний собака зреагував на бардачок автівки. Оглядова група дістала з нього 57 різних набоїв – для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї.

Прикордонники повідомили про знахідку співробітників Національної поліції України.

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Фото: ДПСУ