В Ізраїлі почали колоти четверту дозу covid-вакцини

Міністр охорони здоров’я Ізраїлю Нахман Аш у неділю, 2 січня, схвалив запровадження четвертої дози вакцини від коронавірусу людям похилого віку та медикам. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на DW.

Відтепер усі люди, старші 60 років, а також медичний персонал мають пройти ще одну вакцинацію, заявив глава ізраїльського уряду Нафталі Беннет у неділю, 2 січня, на пресконференції в Єрусалимі.

Відповідне рішення було прийняте виходячи з епідситуації в країні. Четвертий укол особи віком від 60 років та медпрацівники зможуть зробити через чотири місяці після отримання третьої дози.

У четвер міністерство охорони здоров’я Ізраїлю схвалило четверте щеплення від коронавірусу та людей з ослабленою імунною системою. У МОЗ також нагадали, що 30 грудня Аш дозволив щеплювати четвертою дозою COVID-вакцини людей з імунодефіцитом.

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За останніми даними в Ізраїлі, населення якого становить 9,3 мільйона людей, одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 6,5 мільйона мешканців, дві – 5,9 мільйона, три – 4,2 мільйона.

Ізраїль став однією з перших країн світу, де була введена четверта доза вакцини від COVID-19. Незабаром після цього четверта кампанія вакцинації була поширена на мешканців будинків для людей похилого віку та пацієнтів геріатричних центрів.

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