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Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин в горах Львівщини

Ольга Денисяка

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У понеділок, 3 січня, у горах Львівської області є значна небезпека сходження лавин (3 рівень). Про це повідомили в ДСНС України.

За даними Укргідрометцентру, 3 січня на високогір’ї Закарпатської та в горах Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

3-4 січня сніголавинна небезпека буде в горах Iвано-Франкiвської області.

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Рятувальники нагадують, що вирушаючи у туристичний похід, слід дотримуватися певних правил:

  • обов’язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту й очікуваний час повернення з походу, а краще — зареєструйте свою гірську мандрівку на рятувальних постах;
  • уникайте походів поодинці, мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж 3 особи;
  • переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу.
  • візьміть з собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг;
  • поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди; обов’язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.

Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, – не зволікайте, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!

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