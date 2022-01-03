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Четверо українок потрапили до сотні кращих тенісисток рейтингу WTA

Ольга Денисяка

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Жіноча тенісна асоціація (WTA) презентувала перший рейтинг 2022 року. Повідомляє Укрінформ.

У першу сотню найкращих тенісисток світу входять чотири українки – Еліна Світоліна (15-й рядок), Марта Костюк (50), Ангеліна Калініна (52) та Даяна Ястремська (99).

Ще четверо українок потапили до другої сотні кращих тенісисток: Леся Цуренко –118-а, Катерина Козлова –144-а, Дарина Снігур –153-а, Катаріна Завацька –186-а.

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Лідерство у рейтингу WTA зберігає австралійка Ешлі Барті. У першій трійці також Аріна Соболенко з Білорусі та іспанка Гарбіньє Мугуруса.

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