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У центрі Пустомит карета «швидкої» збила 40-річного чоловіка

Вероніка Рой

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У суботу, 1 січня, у центрі міста Пустомити автомобіль швидкої медичної допомоги збив 40-річного пішохода. Про це йдеться на сторінці Львівського обласного центру медицини катастроф у Facebook.

ДТП сталася близько 21:00 год., коли бригада екстреної медичної допомоги виконувала виклик. На місце події одразу було викликано представників поліції з метою оформлення ДТП та проведення розслідування.

Пацієнт 40 років з травмами доставлений в 8-му міську клінічну лікарню м. Львова.

«Адміністраціями 8 МКЛ та Центру спільно забезпечено увесь необхідний об’єм діагностичних та лікувальних заходів. На даний момент потерпілому проводиться нейрохірургічне втручання. Адміністрація Центру перебуває на зв’язку з родичами потерпілого», – йдеться у повідомленні.

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