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На популярному єгипетському курорті випав сніг

Вероніка Рой

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У суботу, 1 січня, у Хургаді пройшла гроза, що супроводжувалася сильними опадами, включно зі снігом. Про це пише УП з посиланням на місцеві ЗМІ.

У місті, що розташоване у посушливому регіоні й межує з пустелею, опади – досить рідкісне явище. Внаслідок суботнього снігу з градом та дощем дороги міста перетворилися на басейни зі стоячою водою.

У багатьох частинах Єгипту, включаючи прибережне місто Хургада, з четверга спостерігається погіршення погодних умов та значне зниження температури.

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У 5 єгипетських регіонах у суботу оголосили про закриття шкіл через надзвичайні погодні умови.

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