На популярному єгипетському курорті випав сніг

У суботу, 1 січня, у Хургаді пройшла гроза, що супроводжувалася сильними опадами, включно зі снігом. Про це пише УП з посиланням на місцеві ЗМІ.

У місті, що розташоване у посушливому регіоні й межує з пустелею, опади – досить рідкісне явище. Внаслідок суботнього снігу з градом та дощем дороги міста перетворилися на басейни зі стоячою водою.

У багатьох частинах Єгипту, включаючи прибережне місто Хургада, з четверга спостерігається погіршення погодних умов та значне зниження температури.

У 5 єгипетських регіонах у суботу оголосили про закриття шкіл через надзвичайні погодні умови.

Egypt’s Hurghada has rare heavy snowfall on the first day of the new year. 🌨️❄️⛄️#EgyptToday #Egypt #Hurghada #Winter | #مصر #الشتاء #الغردقة pic.twitter.com/cd8kitBGbr

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) January 1, 2022