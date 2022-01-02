На популярному єгипетському курорті випав сніг

У суботу, 1 січня, у Хургаді пройшла гроза, що супроводжувалася сильними опадами, включно зі снігом. Про це пише УП з посиланням на місцеві ЗМІ.
У місті, що розташоване у посушливому регіоні й межує з пустелею, опади – досить рідкісне явище. Внаслідок суботнього снігу з градом та дощем дороги міста перетворилися на басейни зі стоячою водою.
У багатьох частинах Єгипту, включаючи прибережне місто Хургада, з четверга спостерігається погіршення погодних умов та значне зниження температури.
У 5 єгипетських регіонах у суботу оголосили про закриття шкіл через надзвичайні погодні умови.
Egypt’s Hurghada has rare heavy snowfall on the first day of the new year. 🌨️❄️⛄️#EgyptToday #Egypt #Hurghada #Winter | #مصر #الشتاء #الغردقة pic.twitter.com/cd8kitBGbr
— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) January 1, 2022
Hurghada Today #egyptscoop #snow #hurghada #الغردقة pic.twitter.com/IhvyXi3iWi
— Egypt Scoop (@Egypt_Scoop) January 1, 2022
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Вероніка Рой