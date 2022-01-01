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В останній день 2021 року на Донбасі загинув український військовий

Вероніка Рой

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Впродовж п’ятниці, 31 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться на сторінці штабу Об’єднаних сил у Facebook.

У повідомленні йдеться, що Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Зокрема, на Донеччині, неподалік Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Авдіївки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

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У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишаються незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ теж зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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