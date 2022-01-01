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Українським студентам з 1 січня збільшують стипендії

Вероніка Рой

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З 1 січня 2022 року в Україні збільшуються академічні та іменні стипендії здобувачів вищої, фахової передвищої освіти в понад 1,5 рази, професійної (професійно-технічної) освіти – у понад 2,5 рази. Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України.

Наразі кількість отримувачів академічної стипендії в закладах вищої та фахової передвищої освіти становитиме 35-40% фактичної кількості студентів денної форми здобуття освіти, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на одному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю.

Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії:

  • для учнів закладів професійної (професійно-технічної) збільшується з 490 до 1250 гривень на місяць;
  • для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр» збільшується з 980 до 1510 гривень на місяць. Натомість підвищена академічна стипендія становитиме з 1250 до 1930 гривень на місяць;
  • для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 1300 до 2000 гривень на місяць, підвищена – з 1660 до 2550 гривень на місяць.

Розмір академічної стипендії президента України:

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  • для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 1420 до 2750 гривень на місяць;
  • для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 2130 до 3320 гривень на місяць;
  • для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2720 до 4400 гривень на місяць.

Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України:

  • для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 1180 до 2500 гривень на місяць;
  • для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 1900 до 3020 гривень на місяць;
  • для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2480 до 4000 гривень на місяць.
  • Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:
  • для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» або освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 1770 до 2870 гривень на місяць;
  • для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітньо-професійний або освітній ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2600 до 3800 гривень на місяць.

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