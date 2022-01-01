У новорічну ніч у Львові першим народився хлопчик

Першим у новому році у Львові народився хлопчик. Немовля з’явилося на світ 00:23 год. у пологовому будинку №1, що на вулиці Мечникова у Львові. Про це йдеться на сторінці пологового у Facebook.

Пологи приймала лікар акушер-гінеколог, завідувач клініко-діагностичним відділенням Ірина Кухаєвич-Бульбук. Хлопчик з’явився на світ 00:23 год. Його вага 3800 г, а ріст – 54 см.

«З Новим роком! Чудовий початок в 2022. Нехай діти ростуть здорові та щасливі і дарують радість своїм батькам!», – йдеться у повідомленні пологового.

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