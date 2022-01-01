Новорічне привітання Зеленського: про що говорив президент

У новорічну ніч президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців з привітанням. У ньому він згадав здобутки громадян України, зокрема, медиків, військових та вчителів. Разом з тим глава держави похвалився тим, як «налякав олігархів» у 2021 році. Про це йдеться у новорічному привітанні президента Володимира Зеленського.

Своє звернення Зеленський розпочав за 20 хвилин до Нового року. У ньому він згадував перемоги та виступи спортсменів на Олімпіаді та Паралімпіаді у Токіо та футбольному Євро. У привітанні Зеленський пригадав святкування 30-річчя Незалежності, а також Кримську платформу

Він також згадав людей, які весь час Незалежності будують Україну: вчителів, медиків, військових, спортсменів, громадських діячів та інших.

«Найголовніше – ким стали ми. Ще більше закоханими в Україну. І більш упевненими в собі. Більш дорослими. Нас нарешті об’єднало не лихо, а свято. Ми вчимося єднатися. Вчимось єднатися не проти когось, а за себе. Вчимося поважати одне одного й самих себе. А тому ми не чекаємо, поки світ вирішить наші проблеми і хтось поверне нам нашу землю за нас», – сказав глава держави.

Разом з тим, у своєму зверненні Зеленський пригадав, як «лякав олігархів» та про ринок землі.

«А як ми налякали олігархів? Вперше вони бояться закону. Одного закону. І настільки бояться, що лякають всіх нас. Лякали, що ми замерзнемо. Але ціни на газ для наших громадян не зросли. І це факт. Лякали, що ми будемо голодні. А ми вперше зібрали понад 100 мільйонів тонн урожаю. І це рекорд для незалежної держави. До речі, зібрали на землі, яку мали вивезти вагонами. Принаймні так нас лякали. Але ринок землі запустився. Мільйони українців стали реальними власниками своєї землі», – заявив Зеленський.

Президент також не забув за українських військових, які захищають Україну у зоні ООС.

«Нас лякали всередині країни. І лякали ззовні. Але будь-яка армія по той бік кордону нас не лякає, бо неабияка армія по наш бік кордону нас захищає. Я радий, що сьогодні вони мають найбільший бюджет в історії України. Так було, до речі, й минулого року. І позаминулого року. Так буде завжди. Але для мене це не перемога, а норма. Так було просто тому, що так має бути. Це не просто про грошове забезпечення, а про гідне ставлення. Не про матеріальні, а про людські цінності. Бо гріш ціна життю держави, яка не захищає тих, хто захищає її ціною життя», – сказав він.

Також Зеленський пообіцяв, що у 2022 році ветерани забудуть слова «квартирна черга»

«І фото з побратимами, разом з якими боронили власну землю, повісити у власному житлі зможуть усі ветерани війни на Донбасі», – зазначив президент.

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Фото та відео: ОП