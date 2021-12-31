Зеленський підписав указ про подвійну мінімалку військовим з 2023 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким мінімальна зарплата військовослужбовців ЗСУ буде вдвічі більша за мінімалку в Україні. Щоправда нововведення для військових вступлять у дію лише із 1 січня 2023 року.

Згідно з документом, Кабмін має вжити заходів щодо забезпечення з 1 січня 2023 року мінімального розміру грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (крім військовослужбовців строкової військової служби) на рівні не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

Відповідний законопроєкт мають розробити і внести на розгляд Верховної Ради України до 30 червня 2022 року.

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