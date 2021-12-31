Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця перед Новим роком у всіх супермаркетах «АТБ» (їх в 24 областях країни налічується вже 1307) відбувалася унікальна промоакція. Йдеться про проєкт «АТБ вітає тебе», у межах якого кожен покупець мав реальні шанси миттєво виграти один із призів, серед яких були п’ятнадцять сучасних телевізорів, роботи-пилососи (розіграно 30 шт.), золоті кулони (100 шт.), сертифікати на знижку в магазинах Gold.ua (300 тисяч), Comfy (більш як 120 тисяч), передплати на MEGOGO… Ну а головним подарунком став чек із шестизначною сумою на купівлю власного житла — комфортного таунхаусу.

Як і в будь-якій іншій акції «АТБ», правила були максимально прості та зрозумілі, а умови чесні. Зробивши покупку на досить скромну на цей час суму (від 200 гривень), треба було зареєструвати код, зазначений на чеку – і колесо фортуни моментально крутилося, вказуючи на виграш. За час акції на касах магазинів «АТБ» було видано більш як 6 мільйонів чеків із кодами. Понад триста тисяч українців зареєстрували отримані промокоди та випробували щастя. Майже п’ятдесят тисяч покупців створили на сайті «АТБ» унікальні вітальні листівки для своїх близьких. Щодня число реєстрацій перевищувало 25 тисяч. Тим, кому удача посміхнулася, негайно відправляли виграні подарунки. Хтось одразу ж на мобільний одержав сертифікат із солідною знижкою на покупки в популярних торговельних мережах, хтось незабаром відправився на пошту за золотою прикрасою або роботом-пилососом… А от найбільшому везунчику, власнику головного подарунка, довелося запастися терпінням. Чек на купівлю новенького житла – таунхаусу – урочисто вручили в Києві напередодні Нового року.

Переможцем промо «АТБ вітає тебе» став скромний майстер лісового господарства з міста Городня Чернігівської області Дмитро Максименко. За його словами, це вже друге диво, що відбулося з ним останнім часом.

«Місяць тому в моїй родині сталося поповнення – у мене народилася друга донька. І от тепер я став власником головного подарунка в новорічній акції «АТБ»! Зізнаюся, навіть не міг повірити, що мені так пощастило. Нове житло буде дуже доречним для моєї сім’ї, що збільшилася, — розповів Дмитро Олександрович. – Коли зателефонували та запросили до Києва на святкову церемонію, то я подумав, що став учасником програми розіграшів. Однак сумніви швидко розвіялися. Я вже багато років майже щодня ходжу в цей супермаркет за продуктами для своєї родини та добре знаю, що тут усе по-чесному».

Цікаво, що в чеку, що став щасливим для Дмитра Максименка та його сім’ї, зазначені продукти, які він купує майже щодня — сирки, йогурти, його улюблена пляшечка пепсі…

Як він розповів під час отримання головного подарунка, раніше ніколи в акціях перших місць не одержував, хоча й щиро сподівався на удачу. І, як бачимо, недарма! Дива трапляються, особливо перед Новим роком і з «АТБ».

Задумавши настільки масштабний і щедрий промопроєкт, в «АТБ» хотіли, насамперед, створити атмосферу затишку та магії майбутніх свят – причому на цілий місяць.

«Промо від «АТБ» – це завжди незабутні емоції та фантастичні подарунки! У нас чесні ціни та чесні акції зі зрозумілими умовами. А яскраві святкові конкурси та промо з цінними подарунками стали вже своєрідною візитівкою торговельної мережі № 1 в Україні», — повідомила Ірина Ковальска, що є районним керівником «АТБ».

Уже майже три десятиліття українці перед святами поспішають за гарантовано свіжими продуктами до новорічного столу в магазини «АТБ». І справа не тільки в різноманітному асортименті гарантовано свіжих продуктів, яких на прилавках дискаунтерів цієї торговельної мережі більш як 3,5 тисячі найменувань. Свою роль також відіграє можливість ощадливо витрачати сімейний бюджет. Однак перед святами головне – зануритися в атмосферу Різдва та Нового року. Кожен може відчути, що з «АТБ» можливо все: і порадувати своїх близьких улюбленими вишуканими делікатесами за розумною ціною, і одержати під ялиночку приємний подарунок – навіть ключі від шикарного таунхаусу!

Щоб реалізувати масштабний всеукраїнський проєкт, «АТБ» вдалося об’єднати 16 брендів від 4 компаній-виробників: Pepsi, Sandora, «Садочок», «Чудо», «Машенька», «Славяночка», «Агуша», Хрусteam, Cheetos, Mirinda, 7 Up, Persil, Silan, Losk, Nescafe, Norven. Партнерами акції стали агентство маркетингових сервісів Twiga’Go, Comfy, Gold.ua і сервіс MEGOGO.

Щорічно «АТБ» проводить безліч акцій з багатим призовим фондом (автомобілі, електросамокати, електроніка, побутова техніка тощо), у яких беруть участь мільйони клієнтів мережі. При цьому акції, що проводять у «АТБ», завжди мають чесні правила. За статистикою 97% громадян хоч раз відвідували інноваційний дискаунтер «АТБ» або брали участь в акціях багаторічного лідера українського ритейлу.

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