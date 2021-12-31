Митрополит Епіфаній пояснив, що символізує новорічна символіка

Ялинка, вогники, подарунки під Новий рік та ялинкова зірка беруть початок від Різдва Христового. Світський Новий рік невіддільно пов’язаний з Різдвом, і літочислення «нашої ери» ведеться у всьому світі саме від тієї епохальної події. Про це повідомив Глава Православної Церкви України Митрополит Епіфаній на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, відчуття близькості Різдва вже незримо витає «у повітрі» і воно відображається також у новорічній символіці.

«Ялинка, як вічнозелене дерево, є символом життя. Її увінчує різдвяна зірка, символ Вифлеємської провідної зорі, що вказала шлях волхвам до Богонемовляти. Яскраві вогники ялинкових прикрас, свічки символізують Світло істини і правди. Навіть звичай дарувати подарунки, насамперед дітям, бере свій початок з дарів волхвів, які принесли їх щойно народженому Богонемовляті Ісусу Христу», – повідомив Митрополит

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Він також закликав вірян у ці святкові дні, коли серця наповнюються надією на краще й духовною радістю, не забувати дякувати Господу за всі Його благодіяння щодо нас і просити у Нього благословіння на рік прийдешній.

«Нехай 2022-й рік стане для вас роком мирним, щасливим і сповненим Божої благодаті», – побажав українцям Митрополит Епіфаній.

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