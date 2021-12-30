Златослава Кузьо: «Чому важливо не відкладати візит до ортопеда і як вибрати дитині правильне взуття»

Дитячий ортопед поліклініки «Веселка» Златослава Кузьо про особливості розвитку новонароджених, чому важливо не відкладати плановий огляд і як підібрати правильне взуття для перших кроків малечі:

«Часто батьки запитують, навіщо показувати дитину ортопеду, адже вона поки що не ходить, не встає і навіть не сідає. Навантаження на кістки та м’язи немає, тож начебто й дивитися ще нічого. Так думають деякі батьки і не поспішають показати свого малюка ортопеду. Інші мами й тати не йдуть на консультацію, бо вважають, що їхнє маля розвивається абсолютно нормально: жодних помітних змін у нього немає, руки-ноги на місці, нібито однієї довжини, спина рівна, отже все у малюка гаразд. Навіщо ж тоді йти на огляд до лікаря?

Насправді деякі хвороби опорно-рухового апарату не завжди очевидні й батькам зазвичай непомітні. Більше того, самостійно визначити, наприклад, чи однієї довжини ноги у немовляти, не будучи фахівцем, взагалі неможливо. Навіть педіатр, якщо патологія не виражена, може не виявити її, якщо захворювання не турбує дитину. Та малюк буде рости, ортопедичні проблеми можуть посилюватися, і вилікувати хворобу буде набагато складніше, ніж у ранньому віці. Тому новонародженого важливо показати ортопеду якомога раніше, вже у перший місяць після пологового будинку.

Перший візит до ортопеда

Візит до ортопеда є в плановому графіку оглядів малюка у перший рік життя. Рекомендовано відвідати лікаря, коли дитині виповниться 1 місяць, а потім ще кілька разів – у 3, 6 та 12 місяців. При першій консультації ортопед дуже уважно огляне малюка буквально від тім’ячка до п’ят, оцінить розміри та форму всіх частин тіла, перевірить, наскільки вони пропорційні, симетричні одне до одного, подивиться, як рухаються ручки та ніжки.

Під час першого прийому ортопед уважно перевіряє всі суглоби на рухливість, особливо ретельно перевіряє кульшові (тазостегнові) суглоби, і обстежує, чи однакової довжини ніжки малюка.

Навіть якщо в місяць ортопедичної патології не виявлено, дитину все одно потрібно регулярно показувати лікареві. При повторних оглядах він може помітити певні хвороби, які не виявляють себе під час першого візиту.

Зазвичай під час першого-другого візиту важливо виключити три ключові хвороби:

Дисплазія тазостегнового суглоба та вроджений вивих стегна. Ці захворювання виникають через вроджене недорозвинення тазостегнового суглоба. Якщо хворобу не виявити вчасно, вона може швидко прогресувати, тоді одна нога буде значно коротша за іншу й хода малюка порушиться. Виявити цю патологію можна вже в 1-3 місяці. Вроджена м’язова кривошия: відразу після народження стає помітно, що голова дитини постійно нахилена вбік та набік. Кривошию обов’язково слід лікувати, інакше у дитини розвивається асиметрія обличчя, лицьового черепа, плечей, хребта. Вроджена клишоногість: ніжки малюка «клишонка», як у ведмежати. Якби новонароджений міг встати, він спирався б на зовнішню поверхню стопи. Без лікування, якщо дитина починає ходити на таких ніжках, деформація пошкодженої стопи посилюється, порушуються взаємини кісток, страждають хода та постава, виникають труднощі з підбором взуття.

Саме ці три основні хвороби важливо виявити якомога раніше, адже чим швидше почати їх лікувати, тим кращий буде результат для дитини.

Правильний розвиток – запорука здоров’я

Навіть якщо ортопедичної патології у дитини немає, лікар надає батькам поради, що робити, щоб кістки та м’язи правильно розвивалися. Наприклад, навіть здорові діти можуть часто повертати голову в один бік. Зазвичай це відбувається тому, що їх приваблює сторона ліжечка з яскравою іграшкою або іншим цікавим предметом. Нерідко батьки цього просто не помічають, а от ортопед відразу зверне увагу, в який бік частіше нахиляє голову дитину.

Також ортопед швидко побачить, як перевертається дитина – завжди в один бік чи в обидва. Все це може бути варіантом норми, але іноді свідчить про те, що у малечі різний тонус м’язів ліворуч і праворуч. У такому випадку ортопед порадить масаж, плавання та спеціальні вправи з акцентом на певну групу м’язів, а також розкаже, як зміцнити інші групи м’язів, наприклад, живота чи спини. Все це допоможе дитині в майбутньому вчасно почати повзати, сидіти, вставати і ходити.

Як радить мій колега, педіатр дитячої поліклініки «Веселка» Павло Костюк, батькам не варто спонукати малюка сідати, ходити чи вставати раніше за рекомендований вік: «Самостійно сісти малюк має приблизно у 7 місяців, стати на ніжки – у 9, а у 10-11 місяців – зробити перші кроки, тримаючись за опору».

До цього віку лікарі рекомендують не спонукати малюка сидіти чи стояти. Особливо шкідливо садити його у подушки. Кістки та м’язи малюка до нових рухів ще не готові, і якщо м’язовий корсет дитини не встигне зміцніти до того, як вона почне самостійно сідати, це може призвести до викривлення хребта. Якщо ж час настав, а малюк поки що не освоїв нову навичку, ортопед підкаже, як дитину стимулювати – тут знову допоможуть масаж і гімнастика.

Перші кроки у кращому взутті

Варто під час прийому в ортопеда порадитися і з приводу взуття для малюка, що ось-ось зробить перші кроки. Важливо, щоб воно рівномірно розподіляло вагу на гомілковостопний суглоб, адже тоді і на решту суглобів навантаження буде розподілене правильно. Зазвичай лікарі радять вчитися ходити не босоніж чи в шкарпетках, пінетках, а в чоботях чи туфлях – шкіряних, з жорсткою п’ятою, маленьким каблучком, на шнурівці або липучці. Якщо ж у малюка є якась патологія стопи чи гомілкостопу, ортопед підбирає вже спеціальне взуття чи ортопедичні устілки.

Є кілька простих порад, як вибрати взуття для малюка:

Обведіть контур стопи дитини на картоні та виріжте отриманий силует. Ця форма допоможе ідеально підібрати закрите взуття. Вставте вирізку всередину черевика, що сподобався, а потім витягніть. Якщо краї загнулися, то взуття затісне. Якщо ви берете взуття «на виріст», запас має становити максимум 1 см, а в ідеалі 7 мм. Зимове взуття для дитини має бути не тільки тепле, а й легке. Якщо дитині буде важко ходити в чоботях, вона буде швидко втомлюватися і неусвідомлено скошувати ступні всередину. Така надбана клишоногість легко проходить, але краще уникнути зайвого навантаження на стопи малюка. У профілактичному взутті має бути жорсткий задник, супінатор і застібка на липучках для фіксації стопи. Необхідність носіння профілактичного взуття визначає лише ортопед після огляду. Не варто самостійно обирати спеціалізоване взуття без попередньої консультації зі спеціалістом.

Важливо пам’ятати, що у деяких випадках порушення будови стопи (наприклад, плоскостопість) може спровокувати порушення постави за типом сколіозу. Тому важливо не пропускати профілактичні огляди дитини у ортопеда. Важливо, щоб малюка оглядав саме дитячий спеціаліст, що знається та практикує лікування саме малюків. Записатися на прийом до лікарів або викликати педіатра для консультації завжди можна за телефонами: +38 (067) 343 29 11 та +38 (050) 343 29 11.

Для батьків немовлят у нашій дитячій поліклініці «Веселка» ми розробили спеціальні пакети для новонароджених, що включають всі необхідні огляди малюка. Тож батьки можуть спокійно піклуватися про немовля й відвідувати всіх необхідних спеціалістів, у тому числі ортопеда, за складеним графіком. Детальніше – на сайті https://veselka.clinic/indyvidualni-prohramy».

℗