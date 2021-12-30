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Водійські права, техпаспорти і студентські у «Дії» прирівняли до паперових

Наталя Дуляба

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Кабінет Міністрів України ухвалив постанови, якими прирівняв водійські права, техпаспорти та студентські квитки у «Дії» до паперових. Про це йдеться у Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації.

З 2019 року електронне посвідчення водія, техпаспорт та студентський квиток діяли в межах експериментальних проєктів. А тепер їх офіційно прирівняли до паперового та пластикового аналогів.

У Мінцифри наголошують: це означає, що цими документами у «Дії» Ними можна користуватися будь-де, і ніхто не матиме права вимагати у вас паперовий документ.

Відповідні постанови уряду набувають чинності з моменту їхньої публікації.

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Додамо, що українці вже сформували в «Дії» 751 тисячу студентських, 4,4 мільйона посвідчень водія та 4,2 мільйона свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

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