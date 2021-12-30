У Білому домі анонсували розмову Байдена та Зеленського

У Білому домі заявили, що президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден проведуть розмову телефоном незабаром. Про це повідомляє УП з посиланням на Голос Америки.

Високопосадовець Ради національної безпеки США, на якого посилається видання, не назвав точної дати розмови, однак зазначив, що президенти поспілкуються вже незабаром.

«Можна очікувати, що президент Байден та президент Зеленський залишатимуться на тісному зв’язку. В нас немає точної дати дзвінка, але скоро вони знову поспілкуються. Гадаю, обидва президенти вважають, що існує справжня цінність безпосередньої взаємодії лідера з лідером. Що ми перебуваємо в моменті кризи, зважаючи на скупчення військ Росії, і щоб адресувати цю проблему та спробувати знайти шлях деескалації, знадобиться високий рівень взаємодії», – йдеться в повідомленні.

Реклама партнерів

В американській адміністрації пообіцяли, що вони керуються принципом «нічого про Україну без України» в ухваленні рішень та перемовинах з третіми сторонами.

Передовсім, тема обговорень стосуватиметься скупчення російських військ на кордоні та дипломатичних шляхів розв’язання війни на Донбасі.

Інформація про можливий дзвінок Зеленського і Байдена з’явилася на тлі новини, що Байден проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним 30 грудня.

Нагадаємо, 29 грудня стало відомо, що Путін попросив Байдена провести розмову телефоном. У Білому домі заявили, що Байден запропонує Путіну дипломатичні шляхи розв’язання напруження біля українських кордонів.

Перед цим державний сектретар США Ентоні Блінкен подзвонив Зеленському й обговорив із ним майбутні перемовини між Росією та Сполученими Штатами.

10 січня заплановано провести перемовини дипломатичних делегацій РФ і США, на яких зокрема порушать питання стосовно так званих безпекових гарантій, що Росія вимагає від НАТО.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.