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На Золочівщині рятувальники знешкодили міну часів Другової світової війни

Вероніка Рой

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У середу, 29 грудня, піротехніки ДСНС знешкодили мінометну міну часів Другої світової війни.

Як йдеться у повідомлення Головного управління ДСНС Львівщини, 82 мм мінометну міну часів Другової світової війни було виявлено в лісі на відстані 200 м від житлового будинку в села Грималівка Золочівського району.

29 грудня піротехнічною групою 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України цей боєприпас було знищено.

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Натомість у ДСНС України уточнили, що міна висіла на дереві та була непоміченою ще з часів Другої світової війни.

«Дивовижна знахідка. Без малого 80 років, з часів Другової світової, ця мінометна міна провисіла на дереві ніким не помічена. Це тим більше дивовижно, бо знаходилася вона буквально в парі сотень метрів він житлових будинків села Гримайлівка Золочівського району», – йдеться у повідомленні.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки у разі виявлення вибухонебезпечної знахідки.

«Не наражайте себе на небезпеку: ні в якому разі не торкайтесь небезпечного предмету, не переносьте та не розбирайте його, не кидайте у багаття – це дуже небезпечно! Про знахідку необхідно терміново повідомити місцеві органи влади або Службу порятунку за номером «101», – додають рятувальники.

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Фото: ДСНС

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